İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için çiçek bıraktılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik İranlılar, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına mum yakarak, çiçek bıraktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik İranlılar, Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına mum yakarak, çiçek bıraktı.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Alanya ilçesinde yaşayan 100'e yakın İran vatandaşı, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının bulunduğu alana çiçek koyan İranlılar, yaktıkları mumları bırakarak yas tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.