UCİM, istismar şüphelisi öğretmenin tahliyesine tepki gösterdi

Antalya'da 25 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan öğretmenin beraat etmesine tepki gösteren UCİM kurucusu öğretmen Saadet Özkan, “Eline kalemini almış bir öğretmen vardı. Ama bu bir öğretmen değildi. Bu bir vatan hainiydi. Çok acı” dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), 25 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin beraat etmesine adliye önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

UCİM İstanbul Koordinatörü Avukat Özlem Dörtkardeşler, üzücü bir duruşmadan çıktıklarını kaydetti. Dörkardeşler, “25 çocuğu taciz etmiş. Bu durum çocukların beyanlarıyla ve pedagog raporlarıyla sabitlenmiş. Sanığın tahliyesi istendi. Gerekçe olarak da yine her zamanki gibi delil yokluğuna dayanıldı. Çocukların soyut beyanlarından başka delilin olmadığına dayanıldı. Biz sapıklardan rica mı edelim? Yanlarında kamera mı taşısınlar? Bu suçun ne delili olacak? 7-8 yaşında 25 tane çocuk, ‘Öğretmenim beni taciz etti' diyor. Bu çocuklar bunu ne amaçla söyledi? Bu aileler bu çocukları ellerinden tutup da adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında neden süründürüyor olabilir? Bu işler gerçek olmasa nasıl gerekçesi olabilir? Biz anlayamıyoruz. Bu sanıklardan bıktık usandık. Bunlara bu kadar taviz verilmesinden diğerlerinin teşvik edilmesinden bıktık usandık. Okul müdürünün beyanına dayanıyor savcılık. ‘Daha önce böyle bir şey duymadık' diyor. Daha önce duyulmamış olması bu suçu işlemediği anlamına mı gelir?. Bu adamın Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki özlük dosyasında daha önce bu konuda kendisiyle ilgili şikayetlerde bulunulduğuna dair beyanlar var. İfadeler alınmış. Okul müdürü bunu saklıyor. Özlük dosyası mahkeme heyetine kadar gelmiş mahkeme heyetinin bundan haberi yok. Heyet biz avukatlara kızıyor. ‘Bu konuda daha önce bu adam hakkında şikayette bulunulmamış' diyor. Bu adama yarın beraat ettirecekler. Savcı tahliye istiyor mahkeme bu duruşmada tahliyesine karar veriyor. Allah'tan diğer davalarda tutukluluğu devam ediyor. 23 senelik avukatım bu suçun başka ne delili olacağını benim aklım almıyor” ifadelerini kullandı.

“Kurbanlık koyun gibi bu çocukları bu adama verdiniz”

UCİM kurucusu Öğretmen Saadet Özkan ise mahkemenin tutumunun korkunç olduğunu söyledi. Müşteki annesinin mahkeme çıkışında dizlerini dövdüğünü kaydeden Özkan şöyle konuştu:

“Çok acıydı. Bugün tutuksuz yargılamak üzere tahliyesini verdiler. Biliyoruz ki bugün çıkan tahliye diğer davalara da emsal gösterecek. Eline kalemini almış bir öğretmen vardı. Ama bu bir öğretmen değildi. Bu bir vatan hainiydi. Çok acı. 2016 yılında bu adamla ilgili gelen bir şikayet var. Okul müdürü beni dinliyorsan seninle de bitmedi. Çıkıp, ‘bu adamla ilgili hiçbir şey gelmedi' dedin. Bir güzel olayı kapattınız. Kurbanlık koyun gibi bu çocukları bu adama verdiniz. Bu adam pencereyi kapattı ondan sonra çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulundu. Rezilsiniz, aşağılıksınız, mahlukatsınız. Çocuklara bu kötülüklere yapmaya doymadınız.”

“Yürüyüşe davet ediyorum”

Konuyla ilgili basın yasağı olduğunu dile getiren Özkan, “Haber olmasın içerikler bahsedilmesin diye yasak konuldu. Sanık ne güzel elini kolunu kalemini sallaya sallaya hesap soruyor bu ülkenin avukatları ne demeye var? Buna çözümü bulamazlarsa bu vatanın bu insanları net bir şekilde yürüyüşe davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edeceğiz. 5 kuruş etmez adamların oyuncağı mı bu çocuklar? Başörtülü anne mücadele ediyor, sosyal demokrat annesi mücadele ediyor” diye konuştu.