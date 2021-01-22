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Uçurum kenarında mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

Antalya’da kayalık alanda mahsur kalan 3 gebe keçi, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'da kayalık alanda mahsur kalan 3 gebe keçi, jandarmanın 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


Serik ilçesinde M.T. isimli vatandaşın hayvanlarını otlattığı sırada 3 gebe keçisinin kayalık alanda uçurumun kenarında mahsur kaldığı ihbarı üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Keçilerin mahsur kaldığı Kuşçalı mevkiindeki kayalık alana gelen Jandarma Asayiş ve İl Jandarma Komutanlığı JAK timi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan keçileri kurtarıp sahibine teslim etti.

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