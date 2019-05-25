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Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya’nın Kaş ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Akbel İncebel mevkisinde İslamlar Mahallesi'ndeki evinden inşaat yerine giden Cemal Solakoğlu (55) yönetimindeki plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktörde sıkışan Solakoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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