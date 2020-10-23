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UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye:0 - Kosova: 0

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu Eleme maçında, Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova ile golsüz berabere kaldı.



Stat Manavgat Zeki Demirci Spor Kompeksi


Hakemler: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney


Türkiye: Selda, Berna, Didem (Fatoş dk. 90 ?), Yaşam, İlayda (Jessica dk. 90 ?), Emine Ecem (Elif dk. 80 ?), Ecem (Sevgi dk. 82 ?), Ebru, Yağmur (Melike dk. 46), Ece, Gülbin


Teknik Direktör: Necla Güngör Kırağası


Kosova: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Agnesa Gashi dk. 39), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Anjeza Rexhapi dk. 84 ?), Kaltrina Biqkaj (Fleta Musaj dk. 64), Marigone Tahiri (Enjona Emarliahu dk.64), Edona Kryezlu, Blerta Small (Verona Berisha dk. 46), Ereleta Memati


Teknik direktör: A. Fazlija


Kırmızı kart: Lindona Syla (dk.36) (Kosova)


Sarı kartlar: Ece, Emine Ecem (Türkiye), Lindona Syla, Donjeta Halilaj, Flate Musaj (Kosova)

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