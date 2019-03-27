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UITT Ukrayna Turizm Fuarı başladı

Türkiye’den çok sayıda otelin katıldığı 26’ıncı UITT Ukrayna Turizm Fuarı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başladı.

Türkiye'den çok sayıda otelin katıldığı 26'ıncı UITT Ukrayna Turizm Fuarı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başladı. Fuara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra tüm Türk tur operatörleri ve otelciler katılım gösterdi.



“Büyük ilgi görüyor”


Profesyonel otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay atmaca, Ukrayna Turizm Fuarına bu yıl katılımın yoğun olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl Ukrayna fuarı büyük ilgi görüyor. Ukrayna pazarında geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artış beklentisi var. bu beklenti fuara olan ilgiyi artırıyor. Bakanlık, tur operatörleri ve oteller fuara ilgisi fazla” dedi.

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