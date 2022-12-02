Ukrayna büyükelçisinden Başkan Böcek'e ziyaret

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Ukrayna- Rusya savaşı başladıktan sonra çok sayıda Ukraynalı vatandaşın Antalya'ya geldiğini belirterek, “ Vatandaşlarımız Antalya'da olmaktan çok mutlu. Çok sayıda çocuğumuz Antalya'da yaşıyor. Ve burada yaşamaktan çok mutlular. Türkiye'ye, Antalya'ya ve Büyükşehir Belediyesi'ne desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Savaş üzüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Büyükelçi'nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Böcek, Antalya'da yaşayan yerleşik Ukraynalıların Antalya'ya entegre olmalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Ancak, savaş nedeniyle evlerinden yurtlarından olan Ukraynalı kardeşlerimiz adına üzgünüz. Barış ve kardeşlik içinde yaşamak çok önemli. Ukraynalı vatandaşlarımız kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri bizi mutlu ediyor” dedi.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Bodnar ve Başkan Böcek, karşılıklı hediyeler sundu. Büyükelçi Bodnar, Başkan Böcek'e Bağımsız Ukrayna ile Osmanlı Devleti arasındaki anlaşma gereği iki ülkede büyükelçilik açılmasının anısına bastırılan pulu hediye etti.