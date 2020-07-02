Ukrayna Kültür Parkı açılıyor

Açılışa Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının da katılımı bekleniyor.

Muratpaşa Beledile Başkanı Ümit Uysal, yenileme çalışmaları tamamlanan Güzeloba Mahallesi'nin Örnekköy bölgesinde yer alan ve 4 bin 400 metrekare genişliğe sahip parkta incelemelerde bulundu. Menekşe Sokak üzerinden Örnekköy sahiline açılan yol üzerinde bulunan parkın bölgenin en eski park alanı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarının ardından bölge basketbol sahası, kamelyaları, fitness grubu ve çocuk oyun alanlarıyla adeta yepyeni bir park kazandı” dedi.

Örnekköy Parkı olarak bilinen parka, çalışmalarının ardından Ukrayna Ailesi Derneği'nin talebi ve Belediye Meclisinin onayıyla Ukrayna Kültür Parkı adının verildiğini belirten Uysal, “Parkımıza bu nedenle eserleri modern Ukrayna dili ve edebiyatının temeli olarak gösterilen 1814 - 1861 yılları arısında yaşamış Ukraynalı şair ve ressam Taras Şevçenko'nun küçük bir anıtı yerleştirdik” diye konuştu.

Şevçenko'nun doğumunun 206'ncı yılı dolayısıyla Ukrayna'da Kiev başta olmak üzere çeşitli etkinlikler de düzenlendiğini dile getiren Uysal, “Muratpaşa'mızdan dünyaya uzanan barış, dostluk ve kardeşlik köprülerinden birini de Cumartesi günü saat 10.20'de bu parktan yapacağımız açılışla inşa edeceğiz” dedi.

Açılışa, Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilileri görüşmek için yarın Antalya'da bir araya gelecekleri belirtilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın da katılımı bekleniyor.