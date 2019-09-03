Ukrayna uyruklu kadının şüpheli ölümü

Antalya'da bir kişi ile para karşılığında anlaşan Ukrayna uyruklu kadın, cinsel ilişki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli hakkında ‘cinayet ve yağma' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece 02.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı varyant altındaki bir trafo arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.T, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir mekanda tanıştığı Ukrayna Uyruklu Yulııa Bilehub (42) ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ö.T, daha sonra 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı Bilehup ile Konyaaltı Varyant girişine geldi. Bölgeden geçen gece bekçilerine, taksiciler, bir kadın ve erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. İhbar yerine giden bekçiler Ö.T ve kadına yerden kalkmalarını söyledi. Bekçiler yerden kalkmayan kadının öldüğünü fark etti. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.'nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzüğün çıktığı öğrenildi. Ö.T'nin ayrıca çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ö.T.'ye 'cinayet ve yağma' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Ö.T'nin ilk ifadesinde aşırı alkollü olduklarını ve kadının fenalaşıp hareketsiz kaldığını söylediği öğrenildi.