Ukraynalı kanser hastası Antalya'da ikinci kez doğdu

Ukrayna'da tümör olduğunu öğrendikten sonra Antalya'ya gelen Ressam Olena Yarmoliuk, multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sağlığına kavuştu ve ülkesine döndü.

Ukraynalı Olena Yarmoliuk, 2018 yılının Aralık ayında eşiyle birlikte check up yaptırmak için hastaneye başvurdu. Eşinin ısrarı ile genel kan tahlili ve ultrason yaptıran Yarmoliuk'a, karın bölgesinde bir tümör bulunduğu fakat tümörün hangi organdan tutulum yaptığının bilinmediği söylendi. Ukrayna'da, onkoloji merkezi de dahil olmak üzere 3 merkeze başvuran Yarmoliuk'un, karaciğerinde görülen metastaz primer olarak değerlendirilerek, ameliyat olması gerektiği söylendi.

Arkadaşının tavsiyesini dinledi

Olena Yarmoliuk ameliyat olmaya karar verdikten sonra daha önce Antalya'da tedavi edilerek sağlığına kavuşan bir arkadaşı ile görüştü. Arkadaşı zaman kaybetmeden Antalya'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ertesi gün Ukrayna'da ameliyata alınacak olan Yarmoliuk, sonuçlarını Memorial Antalya Hastanesi'ne gönderdi. Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan tümörün pankreasta, karaciğerde görülen çoklu lezyonların da metastaz olduğunu ve bu durumda ameliyat edilemeyeceği, 4 kürlük bir tedavi ile pankreastaki kitle ve metastazların minimuma indirilerek hastanın ameliyat edilebilir hale ancak gelebileceğini bildirdi.

Ukrayna'da ameliyat olmaktan son anda vazgeçti

Olena Yarmoliuk, sonuçlarını Türkiye'de lutesyum tedavisi önerdiklerini belirterek Almanya Münih'te bir kliniğe başvurdu. Başvurdukları klinik, Türkiye'de tedaviye devam etmesi gerektiğini iletti. Antalya'ya gelen Yarmoliuk, çekilen PET sonrası Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Aykut R. Aktaş'ın aldığı biyopsi sonucunda pankreasında nöroendokrin tümör olduğunu öğrendi. Ukrayna'da ameliyat olmaktan son anda vazgeçtiğini söyleyen Olena Yarmoliuk, “Buraya gelmeseydim Ukrayna'da ameliyat olduğum için şu anda yaşamıyor olacaktım” dedi.

Multidisipliner tedavi yaklaşımıyla sağlığına kavuştu

Olena Yarmoliuk'e, “pankreas nöroendorin tümör” tanısı konduktan sonra uygulanan 4 seans lutesyum tedavisinin ardından çekilen PET sonuçlarında, metastazların çok küçüldüğü ve ameliyat edilebilir hale geldiği anlaşıldı. Doç. Dr. R. Aykut Aktaş, karaciğerin tam ortasında derinde kalan tümöre mikro dalga iğnesi ile girerek, tümörü yerinde girişimsel yöntemle yakılmasını sağladı. Yüzeyde kalan diğer tümörler için Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan devreye girdi. Nöroendokrin tümörlerin son zamanlarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Gürkan, “Hastamızın en büyük şansı son anda bize ulaşması oldu. Cerrahi operasyondan önce yapılan tüm tedaviler hastamızı cerrahiye hazırladı. Onkoloji ve Girişimsel Radyoloji tedavisinin ardından kalan tümörleri de tamamen temizleyerek hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık” diye ekledi.

“Ameliyat olduğum gün ikinci doğum günüm oldu”

Hayata dört ele sarılan Olena Yarmoliuk, “Ben inancımı hiç kaybetmedim ve sonucunda hayatta kaldım. Yolun sonuna geldiğimi hiç düşünmedim, düşünmek istemedim. Yaşadığım, hastalığımdan kurtulduğum için o kadar mutluyum ki, artık burası benim ikinci memleketim ve 8 Kasım 2019 benim ikinci doğum günüm oldu" dedi.

Eşinin yaşadığı tüm süreçle ilgili duygularını anlatan Ivan Yarmoliuk, “Benim için en önemlisi doktorlarımızın yüzünde eşimin kesinlikle yaşayabileceğinin sinyallerini görmekti. Bunu gördükten sonra çok rahatladım. Evimizden çok uzakta zor bir süreç yaşadık ama burada hiç yabancılık çekmedik. Herkes evimizde gibi hissettirdi” şeklinde konuştu.