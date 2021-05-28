Ukraynalı kayıp kadın dağcı havadan karadan taranıyor

Antalya'da 1715 rakımlı Geyik Sivrisi Dağı'na tırmanan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'yı arama çalışmaları 24 gündür devam ediyor. Bölgede Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) havadan tarama yapıyor, 15 kişilik gönüllü bir ekip de dağlık alanda arama gerçekleştiriyor.

1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelip burada 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı. Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine “Zirvedeyim” mesajı attıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü 14.00'te alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 23 gündür sürdürülüyor. Yana için bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK, komando ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerine ilaveten Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de geçtiğimiz günler de çalışmalara katılmıştı.

Havadan ve karadan taranıyor

Aramanın 24'üncü gününde bölgede Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) havadan tarama yapıyor, gönüllülerin katıldığı 15 kişilik ACAR ve ANDA Arama Kurtarma Ekibi de dağlık alanda arama gerçekleştiriyor.