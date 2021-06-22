Ukraynalı turist jet ski kazası sonrası hayatını kaybetti

Antalya'da Ukraynalı turistlerin kullandığı iki jet skinin çarpışması sonucu yaralanan bir turist kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Göynük Mahallesi'ndeki otel sahilinde bulunan su sporları parkuruna gelen Ukraynalı Vitali Halushko (28) bir jet ski kiraladı. Aynı ülke vatandaşı Oleksandr Kharcenko ile eşi Yulia Kharcenko da kiraladıkları bir başka jet ski ile denize açıldı. Ukraynalı turistler sahilden uzaklaşmak için kullanılan özel şeritten ilerleyerek açık denizle buluşacakları noktaya yaklaştıklarında, iddiaya göre Vitali Halushko'nun kullandığı jet ski Kharcenko çiftinin bulunduğu jet skiye çarptı.

Denize düşünce jet skiye binip geri döndüler

Jet ski sürücüleri ve Yulia Khancenko devrilen jet skilerden denize düştükten sonra tekrar araçlara binerek sahile döndü. Sahildeki insanların fark etmediği bu kazadan sonra fenalaşan Vitali Halushko kontrol için Kemer'deki bir özel hastaneye kaldırıldı ancak yapılan sağlık müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının el koyduğu olayda, Vitali Halushko'nun cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nde nöbetçi savcı tarafından yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.