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Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan 42 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 42 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Alanya'nın Payallar Mahallesi Öztürkler Caddesi üzerindeki bir otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu Kateryna Zubanyeva (42), sabah saatlerinde eşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Eşinin resepsiyonu arayıp yardım istemesi üzerine otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrollerde Zubanyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zubanyeva'nın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan Zubanyeva'ya korona virüs testi de yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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