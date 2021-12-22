Ukraynalı yolcunun demir çubukla saldırdığı halk otobüsü şoförü hastanelik oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu yolcunun demir çubuklu saldırısına uğrayan halk otobüsü şoförü hastanelik oldu. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından demir çubuk ile darp edildi. Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.