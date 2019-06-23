Ulaşım esnafının sorun ve talepleri dinlendi

Cansel Tuncer, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde düzenlenen toplantıda ulaşım esnafının sorunlarını dinledi. Tuncer, talep ve önerilerin takipçisi olacaklarını belirterek, “Vatandaşımızı da, esnafımızı da üzmeyecek, ortak bir nokta bularak ve çözüm üretecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve 19 ilçenin Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanları katıldı. Toplantıda ulaşım esnafının sorunları tespit edildi, görüş, öneri ve talepleri ele alındı. Antalya'da ulaşım esnafının bazı sorunları olduğunu dile getiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, toplantının bu sorunların ele alınması ve çözüme kavuşması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Dere, esnafın 2 yıla yakın bir zamandır ulaşımla ilgili zam talepleri olduğunu belirterek, “Geçen yönetim tarafından zam

konusunun değerlendirmeye alınacağı dönemde seçim dönemine girildi. Seçimden sonra yapılır dendi. Esnafımızın bu yönde bir beklentisi var” dedi.

Ortak nokta bulunacak

Ulaşım esnafının temsilcilerini dinlemek ve taleplerini almak üzere düzenlenen toplantının olmasının son derece yararlı sonuçlar doğuracağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Av. Cansel Tuncer ise 19 ilçenin oda başkanları ve ulaşım esnafının dile getirdiği sorun ve talepleri tek tek not ettiklerini belirtti. Tuncer, toplantıda öne çıkan zam ve korsan taşımacılığa karşı denetim konusunda açıklamalarda bulundu. Ulaşım esnafının zamla ilgili beklentisinin farkında olduklarını söyleyen Tuncer, “Zam konusuyla ilgili yazılı taleplerinizi de aldım. Birlik başkanımız da bu konuda belediyemize bir dilekçe verecek. Başkanımız da konunun farkında. Burada bulunan ulaşım esnafı 2 yıldır zam almamış durumda. Bu konuda kaçınılmaz bir görüntü var. Zam seçim sebebiyle ertelenmiş ama ekonomik kriz de var. Vatandaşımız da zor durumda. Bu nedenle ortak nokta bulacak, çözüm üretecek çalışmalar yapıyoruz. Çok kısa bir zamanda bu konudaki kararımızı sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

Temmuz ayında esnaf çalıştayı düzenlenecek

Ulaşım esnafının denetim konusundaki taleplerinin de son derece önemli olduğunun altını çizen Tuncer, 4 merkez ilçe dışında denetim araçlarının 1.5 yıl önce çekildiğini yeni öğrendiğini ifade etti. Tuncer, “Denetimin ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. O yüzden bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Denetim araçlarının en kısa sürede bu ilçelerde görevlendirilmesiyle ilgili haberi sizlerle paylaşacağız. Temmuz ayında

Başkanımızın da katılımıyla düzenleyeceğimiz esnaf çalıştayında diğer sorun ve taleplerinizi de neticelendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Serviste C plaka zorunluluğu

Tuncer, ulaşım esnafının isteklerini de dikkate alarak servis hizmetinin öz malla yapılması konusunun da değerlendirildiğini belirterek , “Herkese C plaka zorunluluğu getirmek konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ulaşım Daire Başkanlığımız bu konuda çalışıyor. O konudaki sıkıntıdan da sizleri kurtaracağız. Onun dışında çözülemeyecek sorun olmadığını düşünüyoruz” dedi.