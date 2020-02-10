Ulaşım Master Planı çalışmaları sürüyor

Antalya'yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapma hedefiyle Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında kent merkezi ve 19 ilçenin toplu ulaşım sorunları tek tek ele alınıyor. Bu kapsamda Elmalı'da düzenlenen toplantıda ulaşım esnafının sorunları ve güzergah talepleri değerlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde Elmalı ulaşım esnafıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplu Taşıma ve Planlama Şube Müdürlüğü yetkilisi Ali Uysal ve Elmalı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Arif Kıvrak katıldı. Toplu Taşıma ve Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri, Ulaşım Master Planı revize çalışmaları ile ilgili şoför esnafını bilgilendirdi. Toplantıda, Elmalı'daki ulaşım esnafının sorun, talep ve önerileri dinlendi.