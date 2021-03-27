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Ülkay Atmaca yeniden POYD Başkanı seçildi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) genel kurulu yapıldı.

Ülkay Atmaca yeniden POYD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.


POYD Genel Kurulu Antalya Kundu'da bulunan bir Otelde yapıldı. Toplantıya AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, turizmciler ve POYD üyeleri katıldı.


POYD Başkanı Ülkay Atmaca 3 yıldır yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandemi döneminde dahi faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Atmaca, artık yüz yüze toplantılar yapmak istediklerini, Ramazan Bayramı sonrasında gelişmelere göre aylık yemekli toplantılara başlayacaklarını belirtti.


Daha sonra yapılan POYD genel kurulunda tek liste olarak katılan Ülkay Atmaca yeniden başkanlığa seçildi. Ülkay Atmaca başkan seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine ise Etem Hakan Duran, Volkan Yorulmaz, Erdoğan Turan, Ercan Çek, Dr. Mehmet Bahar, Hülya Şahin, Hakan Saatçıoğlu, Deniz Üstertuna, Salih Başaran, Ali Burak Özarutan ve Şahin Senia seçildi.


POYD'un yeni yönetimi daha sonra kendi arasında yapacağı toplantı ile görev bölümü yapacak.

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