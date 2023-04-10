Ultra Maraton'a kayıtlar başladı

Bu yıl 23-24 Aralık tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Antalya Ultra Maratonu'na kayıtları başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin iki yıldır düzenlediği Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Antalya Ultra Maratonu'nun üçüncüsü bu yıl 24-25 tarihlerinde gerçekleşecek. Farklı ülkelerden birçok sporcuyu buluşturan yarışmanın kayıtları başladı. 5 kilometre Konyaaltı Parkuru, 12 kilometre Deniz Parkuru, 31 kilometre Toros Parkuru ve 57 ve 85 kilometre Antalya Ultra Parkurlarından oluşan Antalya Ultra Maratonu'nda farklı ülkelerden birçok sporcu Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelecek. Çocuklar ve köpekler için de farklı parkurların yer aldığı maraton kayıtlarının internet adresinden yapılabileceği bildirildi.

Turizm 12 aya yayılmalı

Antalya'da turizmin 12 aya yayılması ve şehrin tanıtımı açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “İki yıldır düzenlediğimiz bu organizasyonla dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcular Antalya'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz maratonu, önümüzdeki yıllarda da sürdürerek Türkiye ve dünyada adını daha çok duyuran bir yarış haline getirmek istiyoruz'' dedi.