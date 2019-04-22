Ulucan'ın özel ziyaretçileri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel sporcu çocuklar İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu heyeti Başkan Birol Aydın, antrenörler Uğur Ergün ve Şükran Ergün, sporcu özel çocuklar ile aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ulucan, ziyarete polis üniforması giyerek gelen özel sporcu çocuklar ve ailelerine onlara çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Ayrıca ziyaret anısına federasyon heyeti ile birbirlerine karşılıklı plaket takdim edildi. Ziyaret sonunda Ulucan, özel sporcu çocuklar ve aileleriyle Emniyet Müdürlüğü birimleri gezdi, polis arabalarına ve motosikletlere binerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.