Uluslararası Alanya Kızılalan MTB UCI yarışları başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilecek olan Uluslararası Alanya Kızılalan MTB UCI Yarışları 28-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

2 günde farklı yarışların gerçekleştirileceği organizasyona toplam 400'e yakın bisikletçi katılacak. 28 Ocak Cumartesi günü Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası C2 yarışı gerçekleştirilecek. Bisikletçiler büyük erkek ve büyük kadın kategorilerinde yarışacak. 29 Ocak Pazar günü Uluslararası Kızılalan MTB Kupası C1 yarışında sporcular küçük erkek, küçük kadın, büyük erkek, büyük kadın kategorilerinde mücadele edecek.