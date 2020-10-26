Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 6. düzenlenen Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali 17 ülkeden 360 sporcunun katılımıyla başladı.

Alanya Kaymakamlığı önderliğinde Alanya Belediyesi sponsorluğunda Alanya ve Neo Doğa Sporları Kulüpleri işbirliğinde 6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali, Alanya'da başladı. Festivalin ilk günündeki yarışmalar Alanya'nın Türkler Mahallesi Aromatik Cennet Vadisi bölgesinde yapıldı. Farklı parkurlarda altı gün sürecek yarışmada 17 ülkeden 360 sporcu ter dökecek. Yarışmaların final günü 31 Ekim 2020 günü 10.00-14.00 saatleri arasında Alanya Kızılkule Tophane Mahalesi'nde yapılacak yarış ile tamamlanacak. Dereceye giren sporculara Kızılkule Meydanında ödül töreniyle son bulacaktır.