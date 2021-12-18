Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde senfonik gece

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin dördüncü konserinde ödüllü piyanist Özgür Ünaldı sahne aldı. Ünaldı'ya Artun Hoinic şefliğinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Avusturya'da düzenlenen Uluslararası Johannes Brahms Yarışması'nda piyano dalında ödül alan ilk Türk olan Özgür Ünaldı, Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

21. Uluslararası Piyano Festivali'nin dördüncü konserinde sahne alan Ünaldı'ya, Şef Artun Hoinic'in yönettiği Türkiye'nin önde gelen orkestralarından Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti. Ünaldı konserde, P.I. Caykovski'nin Piyano Konçertosu No:1'i seslendirdi.

Üniversiteden arkadaş olan Ünaldı ve Hoinic konserin bir bölümünde birlikte piyano başına geçti. Gecenin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mert Batu tarafından sanatçılara teşekkür plaketi takdim edildi.