Uluslararası Caz Festivali 17. yaşını kutladı

Uluslararası Caz Festivali'nin ilk gününde yoğun ilgi gördü. Festivalin açılış gününde Klaipeda Castle Caz Grubu'nun ardından Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sahne aldı.

Uluslararası Caz Festivali Kızılkule Meydanında muhteşem konserler ile açılış yaptı. Alanya'nın en büyük Kültür-Sanat etkinliklerinin başında gelen Uluslararası Caz Günleri her yaştan ilginin odağı oldu. Yoğun ilgi gören festival sanatseverlere açık havada caz keyfi yaşattı. İlk olarak Litvanya'nın en popüler ve önde gelen caz gruplarından olan Klaipeda Castle Caz Grubu sahne aldı. En sevilen parçalarını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce vatandaş için seslendiren Klaipeda Castle Caz Grubu muhteşem performansıyla kendilerine hayran bıraktırdı. Eşsiz eserleriyle yaklaşık 2 saat sahne alan grubun ardından Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sahnede yer aldı. Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafet sundu. Caz müziğin klasikleşmiş parçalarını seslendiren Erkoç ve Kerem Gürsev Trio seyirciden büyük beğeni topladı.