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Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nı Juan Carlos Aguero Rozadilla kazandı

16.

Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nde İspanyol Golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla birinci oldu.


Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da sona erdi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya ve National Golf Kulübünde Golf Mad ve Pegasus Hava Yolları iş birliğinde düzenlenen turnuvada 25 ülkeden 204 sporcu mücadele etti. Turnuvada İspanyol Golfçü Juan Carlos Aguero Rozadilla birinci olurken, 4 bin Euro para kazandı. İkinciliği ise Rus Viladimir Osipov elde etti.


Turnuvada takımlar kategorisinde ise İspanyol Juan Carlos Aguero Rozadilla, Rus golfçüler Dimitry Tsaplin, Elena Musths ve Dimitry Mustha'dan oluşan takım birinci oldu.


Dereceye giren sporculara toplam 70 bin Avro para ödülü dağıtıldı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel Müdürü Tolga Yılmaz, National Golf Kulübü Müdürü ve Golf Mad Sahiplerinden Bekir Kara, Golf Mad Sahiplerinden Edward Lainchbury ve Likya Word Otel Sahibi Atilla Silahtaroğlu tarafından verildi.

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