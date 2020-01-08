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Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2. olağan genel kurulunu yaptı

Uluslararası Helal Turizm Derneği’nin (İHATO) 2’nci olağan genel kurulu yapıldı.

Uluslararası Helal Turizm Derneği'nin (İHATO) 2'nci olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda, mevcut başkan Yusuf Gerçeker, yeniden başkanlığa seçildi.


Genel kurula, MÜSİAD yeni turizm kaynakları geliştirme komitesi başkanı Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Antalya şube başkanı Boğaçhan Göksu, IHATO üyeleri ve misafirler katıldı. Genel kurul sonucunda başkan Yusuf Gerçeker ile yola devam eden IHATO, 2020-2021 yılları içinde önemli projelerinde tanıtımını yaptı.


Programa katılan MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, IHATO'nun 2 yılda güzel işler başardığını söyledi.


MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu ise, IHATO'nun Antalya'ya ve Türkiye'ye önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Kardeş kuruluş olmaktan onur duyuyoruz. Gerçekten 2 yılda önemli işleri başardı, başarmaya da devam edecek. Bizlerde IHATO'nun her zaman yanındayız” dedi.


2018'den bu yana durmaksızın çalıştıklarını kaydeden Yusuf Gerçeker de, “Kongreler organize ettik, Sektörel raporlar çıkarttık ve daha nicelerini yapacağız. Yeni bir dernek olarak sancılı günler yaşasak da, güzel günlere geldik. 2020 yılı içinde de helal turizm özelinde Türkiye için önemli tanıtım imkanı sağlayacak 2 büyük projemiz var inşallah MÜSİAD ve Akdeniz Üniversitesi ile ortaklaşa yapacağız” diye konuştu.


Genel kurulun ardından üyelere ve misafirlere akşam yemeği verildi. Yemeğe Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da katıldı.

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