Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi Antalya'da yapılacak

Dr. Orhan Özçatalbaş, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresinin sonuç bildirgesini açıkladı ve kongrenin bu yıl Antalya'da düzenleneceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi başkanlığında 29-31 Ekim tarihlerinde eş zamanlı düzenlenen 5. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi ile 10. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Makedonya Tetova Üniversitesi ile Pakistan UVAS-Business School iş birliği ile yüz yüze ve uzaktan hibrit olarak gerçekleşen kongrelerin bu yıl da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Ekim ayında yapılacağını açıkladı.

“Kırsalın ve yerelin turizmi yeniden keşfi”

ABD, Brezilya, Kanada, Karadağ, Küba, Pakistan ve Makedonya'dan katılımcıların yer aldığı kongrelerle ilgili bilgi veren Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, 2022 yılı Ekim ayında gerçekleşecek kongrenin temasının, “Kırsalın ve Yerelin Turizmle Yeniden Keşfi” olacağını söyledi. Covid-19 pandemisi sürecinin alternatif turizm faaliyetlerine yönelmeyi gerekli kıldığının altını çizen Prof. Dr. Özçatalbaş, “Pandemi sürecinde kitle turizmini doğrudan etkileyen kısıtlamalar yapılırken, kırda turizm faaliyetlerinde bir canlanma ve gelişme görüldü. Dünya Turizm Örgütü de 2021 yılı temasını Kırsal Turizm ve Kalkınma olarak belirleyerek kırsal turizmi öncelikler arasına aldığını gösterdi” diye konuştu.

“Akademik camiadan yoğun ilgi”

Dünya genelinde kırsal turizm trendi yükselirken Akdeniz Üniversitesi'nin de kırsal turizmle ilgili araştırmalarda bir merkez olma yolunda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özçatalbaş, turizm, endüstri ve ekonomi alanlarında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirme amacıyla hayata geçen kongrelerin temas edilen konu başlıkları itibariyle akademik camiada çok önemsendiğini söyledi.

“Sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma vurgusu”

Kongrelerin sonuç bildirgesiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma konularına dikkat çekti. Prof. Dr. Özçatalbaş, “Kırsal mirasın korunması çok önemli. Bu nedenle bu alanların kır niteliğinin korunması üzerinde durulması; tarım ve gıda ürünleri üretiminin kırsal yaşamın devamını sağlayacak bir bakışla ele alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ayrıca ‘başarılı kırsal turizm girişimlerinin sektöre öncülük edecek şekilde öne çıkarılması', ‘girişimciliği güçlendirecek eğitim programlarının oluşturulması', ‘kırsal turizmde standart ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi' başlıklarının önemine de dikkat çekti.