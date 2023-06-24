Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Eski Otogar Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Emniyet Müdürü Suat Kutbay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda açılış töreninde konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, festivalin bugüne kadar gerçekleşmesi için emek veren tüm geçmiş dönem belediye başkanları, çalışanları ve destekçilerine teşekkür ettiğini kaydetti.

Festivalde önemli bir boyut

Festivalin son gününde Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Kaş ilçesine yüzme yarışmasını hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, “Bu parkurdaki kulaç, dostluk ve kardeşlik için atılıyor. İki ülke arasındaki bu yarış, uluslararası festivale önemli bir boyut kazandırıyor.” dedi.

Başkan Ulutaş, Kaş'ın hoş görüsüyle misafirperverliğiyle tüm toplumları ve ülkenin her noktasından gelen vatandaşları kucaklayan yönüne işaret ederek, “Kaş olarak, misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bu festivali de bayram havasında geçireceğiz. Akabinde de Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerince folklor gösterileri sunuldu. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma sergileri açıldı.

Festival, kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra, geleneksel yemek ve yüzme yarışmalarının da yer aldığı çeşitli programlarla 25 Haziran'a kadar sürecek.