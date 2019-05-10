Uluslararası Öğrencilerin AÜ'ye ilgisi artıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına yönelik olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKDENİZ YÖS)-2019, 13 farklı ülke 27 merkezde başarılı bir şekilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu yıl sınavlara 5 bin 500 uluslararası öğrenin katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaklaşık olarak 5500 uluslararası öğrencinin katıldığı sınavla ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Uluslararası öğrenciler tarafından Üniversitemize olan ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. 2017 yılında 8 farklı ülke 16 merkezde yaklaşık 2 bin 300 öğrencinin katılımıyla, 2018 yılında 10 farklı ülke ve 21 merkezde yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz AKDENİZ YÖS sınavımızı bu yıl 13 farklı ülke 27 merkezde yaklaşık 5 bin 500 uluslararası öğrencinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Söz konusu artışta üniversitemizin son zamanlarda elde ettiği akademik başarılar ile tanınırlığını arttırmasının yanı sıra YÖS'ün yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı için gerek yüz yüze tanıtımlar gerekse hazırlanan Türkçe, İngilizce, Rusça reklam filmleri ve afişlerle yürütülen tanıtım kampanyasının da etkisi büyük.” diye konuştu.

AKDENİZ YÖS-2019 sınav sonuçlarının bir yıl geçerli olduğunu belirten Rektör Ünal, sınav sonuçlarının 21 Mayıs 2019 tarihinde akus.akdeniz.edu.tr. adresinde ilan edileceğini belirtti.