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Uluslararası sanatçılar Kepez'de buluştu

Kepez Belediyesi, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde, birçok uluslararası sanatçının eserlerinin bulunduğu ‘Çini, Resim ve El İşi Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Kepez Belediyesi, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde, birçok uluslararası sanatçının eserlerinin bulunduğu ‘Çini, Resim ve El İşi Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.


Avrasya Şairleri ve Sanatçıları Derneği ile Kepez Belediyesi işbirliğiyle seçkin eserlerin bulunduğu özel bir sergi açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Avrasya Şairleri ve Sanatçıları Derneği Başkanı Savaş Ünal'ın da katıldığı ‘Çini, Resim ve El İşi Sergisi'nin açılışına uluslararası çok sayıda sanatçı katılım gösterdi. 19. Uluslararası Avrasya Şairleri ve Sanatçıları Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılış kurdelesini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kesti.



39 sanatçı, 97 eser


Çini, Resim ve El İşi Sergisi'nde uluslararası 39 sanatçının 97 eseri yer aldı. Resim, keçe, rölyef, çini, seramik ve el işlemesi eserlerin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından da büyük ilgi gördü. Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan ve Özbekistan gibi farklı ülkelerden katılımcıların eserlerinin de yer aldığı sergiyi gezen Başkan Tütüncü, sanatçıları başarılarından dolayı tebrik etti. Uzun edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği sergi açılışında eserler göz kamaştırdı. Dokumapark'ın ev sahipliği yaptığı özel sergi, üç hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

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