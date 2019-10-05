Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası Sona Erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası kapanış ve ödül töreni ile sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, kamu kurum müdürleri, hakemler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ulaş Akhan programda yaptığı konuşmada, bu şampiyonaların düzenlenmesinde Kaş'ın seçilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, “Denizin güzelliği, sıcaklığı, görüş mesafesi, doğası, tarihi ve kültürü, organizasyon kapasitesi Kaş'ın sadece serbest dalışta değil, diğer branşlarda da çok önemli şampiyonalar düzenlemesine zemin hazırlayacak. Önümüzdeki haftalarda Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası Kaş'ta gerçekleştirilecek. İnşallah diğer federasyonlarla da kanoda, yelkende, açık deniz yüzme yarışlarında Kaşımızı sporla dolu bir yer haline getirmek istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, “Sualtı şampiyonalarının Kaş'ta yapılması önemli. Çünkü Kaşımızın tanıtılmasına vesile oluyoruz. Su altı sporlarının gelişmesine Kaş olarak fayda sağlıyoruz. Bundan sonra da bu sporun daha çok tanınması, bu şampiyonaların daha iyi bir noktaya taşınması için hep birlikte gayret edeceğiz.” diye konuştu.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise “Biz federasyon olarak, gelecek yıl da bu şampiyonayı burada düzenlemek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız, yapacağız. Uluslararası böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sualtı sporlarının bütün branşlarında madalya almış bir ülke olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, ülkemizde hem Kaş Başka hem de Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, şampiyonadaki yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Öte yandan, bugün hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan dalışlar yarına ertelendi. Kadınlarda sıralama, dalışların bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği için gerçekleşmedi. Yapılamayan dalışlar yarın gerçekleştirecek ve yarışlar sona erecek.