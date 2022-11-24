Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu düzenlendi

Bu çerçevede ilki verilen İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri de sahibini buldu.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile 21-22-23 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan X. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu açılışı yoğun bir katılıma sahne oldu. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve X. İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri'nin de sahiplerine verildiği açılışta konuşan Gerontoloji Bölümü ve Sempozyum eş Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, “20 yıldır gerontolojideki yolculuğumuz durmaksızın devam ediyor. Bu yolculuğu bizden sonraki kuşaklarında devam ettireceğine inancım tam. 20. Yüzyılın bize bıraktığı en büyük miras uzun ömürlülük oldu. Eskiden yaşlanma ve yaşlılık bir istisna idi. Bugün ise bir kural haline geldi. Yeryüzündeki bütün toplumlar istisnasız yaşlanıyorlar. Bilimsel verilerle ortaya konan bu durumu görebilen ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yapabilen toplumlar geleceğe büyük umutlarla bakabilecekler, gerçekleri göz ardı edenlerse çok büyük sosyal problemlerle karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek oldu

Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi'nde 2006 yılında büyük emekler ve uğraşlar sonucunda kurulan Gerontoloji Bölümünün geçen yıllar boyunca pek çok üniversiteye örnek olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada ise ülkemizde 27 Gerontoloji Bölümü olduğunu biliyoruz. Önümüzde gerçekleştireceğimiz birçok hedef ve hizmetler var. Bizler hep birlikte yılmadan yorulmadan bu ülkenin geleceği olan genç nesiller için geçmişi ve hafızası olan yaş almış değerleriyle yol yürümeye ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vefa örneği gösterildi

Gerontoloji Bölümünün kuruluş sürecinde 2020 yılında yaşamını yitiren Antalyalı iş insanı İbrahim Şencan'ın kendilerine ciddi destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Tufan, “İbrahim Şencan bizleri kimsenin dinlemediği ve yapmak istediklerimizi anlamadığı bir dönemde sabırla dinleyerek adeta bugünleri görürcesine bizlere destek oldu. Bizler de bir vefa örneği olarak Gerontoloji Ödüllerine en çok onun isminin yakışacağını düşündük. Biraz sonra da İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri sahiplerini bulacak. Onun izinden giden, gerontoloji alanına bilimsel ve uygulamalı katkılar sunanlara ödüllerini takdim edeceğiz” diye konuştu.

Ödül hayırseverlere verildi

İbrahim Şencan Gerontoloji Ödülleri'nin ilk sahibi Hayırsever Necla ve Yaşar Duru olurken, Bilime teşvik ödülünün sahibi Dr. Orhan Koç oldu. Uygulamalı hizmet kategorisindeki ödülün sahibi ise Necdet Uysal oldu. Son olarak da Hollanda'dan Bahadın Yaşlanma Vakfı kurucularından Araştırmacı ve Kültürel Antropolog İbrahim Yerden ve Bahadın Vakfı yöneticisi Esra Bağcı ödüllerini aldı. Farklı ülkelerden gerontoloji alanında çalışmaları bulunan pek çok bilim insanının da katılım gösterdiği Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu 3 gün sürdü.