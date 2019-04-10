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Uluslararası Zafer Turnuvası Kemer'de başlıyor

Yıldız kızlar ile grekoromen ve serbest stil yıldız erkekler güreş kategorilerinde 10 ülkeden 600 sporcunun katılacağı Uluslararası Zafer Turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yıldız kızlar ile grekoromen ve serbest stil yıldız erkekler güreş kategorilerinde 10 ülkeden 600 sporcunun katılacağı Uluslararası Zafer Turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.


Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek turnuvanın açılışına davet etti. Uluslararası bir turnuvaya Kemer'de ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını kaydeden Topaloğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi .


Ziyarette Federasyon Genel Sekreteri Yılmaz, Başkan Topaloğlu'na milli takım eşofmanı hediye etti.

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