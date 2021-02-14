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Ulutaş, Sevgililer Gününde yaşlı çiftleri ziyaret etti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yaşlı çiftleri evlerinde ziyaret etti.



Mutlu Ulutaş, ilçede ikamet eden 67 yıllık evli Erdoğan-Ümmügülsüm Bilgin ve 58 yıllık evli Mehmet-Nevcihan Gülseven çifti ile Kalkan Mahallesi'nde 57 yıllık evli Mustafa-Mürşide Özgen ve Yeşilköy Mahallesi'nde 65 yıllık evli Hasan-Ümmügülsüm Kılınç çiftini evlerinde ziyaret etti, Sevgililer Gününü kutlayarak mutluluklarına ortak oldu.



Evliliğin kutsal bir müessese olduğunu dile getiren Ulutaş, çiftlere birlikte ömür boyu sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi. Ziyaret edilen çiftlere, çiçek, kahve fincanı ve çikolata hediye edildi.

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