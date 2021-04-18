Ümit Uysal: “Hep birlikte aşacağız”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi Bayındır Mahallesi'nde belediyenin pide dağıtımına eşlik ederken “Hep birlikte dayanışma içinde zor günleri aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca 220 bin pide dağıtımı, yeni haftanın ilk gününde Güzeloba Mahallesi ve aralarında Ermenek, Kırcami, Kızıltoprak, Etiler ve Dutlubahçe mahallelerinin de bulunduğu sabit noktalardan devam edecek. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hem pide hem de esnafa yönelik iftar paketleri dağıtımına ara verilirken Başkan Uysal da kısıtlamalar öncesi Bayındır Mahallesi'ndeydi. Başkan Uysal, mahallede hem pide dağıtımına eşlik etti ardından hem de esnafla sohbet edip iftar paketlerini verdi. Başkan Uysal, dayanışma içinde zor günleri aşmaya çalıştıklarını dile getirirken “Ramazan dayanışma, birliktelik, beraberlik ve yardımlaşma demektir. Varlığı da yokluğu da paylaşacağız. Bütün komşularımızın Ramazan ayı mübarek olsun” diye konuştu.