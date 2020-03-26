İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan daimi yol kontrol noktasında korona virüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan daimi yol kontrol noktasında korona virüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı.


Jandarma ve polisin birlikte görev yaptığı noktada, UMKE bünyesinde görevli 2 hemşire Manavgat'a giren araçların sürücüleri ve yolcuların ateşini ölçüyor.


Konya-Antalya Karayolu üzerinde Manavgat Hacıobası Mahallesi'nde bulunan ve jandarma ile polisin birlikte görev yaptığı daimi yol kontrol noktasında korona virüs önlemi kapsamında sağlık kontrollerine başlandı. Bugüne kadar polis ve jandarmanın kimlik, ehliyet ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yaptığı uygulama noktasında Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bünyesinde görevli hemşireler tarafından sağlık taraması gerçekleştiriliyor. UMKE görevlileri başta araç sürücüleri olmak üzere araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların ateşini ölçerken, korona virüsü kapsamında alınan önlemler ve neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.