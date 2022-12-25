Umuma açık yer denetimi ve yol uygulaması yapıldı

Antalya'da Elmalı, Kumluca, Korkuteli, Finike, Kaş, Kemer ve Demre İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli 56 ekip ve 368 personelin katılımıyla eş zamanlı umuma açık yerler denetimi ve yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 130 iş yeri kontrol edilerek, toplam 4 bin 8 şahıs incelendi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. 1 işletmeye ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. Yol uygulamalarında toplam 546 araç denetlendi. Yapılan denetimde trafik yönünden toplamda 31 araca cezai işlem uygulanarak, 2 araç trafikten men edildi.