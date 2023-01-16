Uncalı Kent Mezarlığı düzenlemesi sona geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlatılan yenileme çalışmalarının bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kentin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projeler çerçevesinde yer alan Uncalı Kent Mezarlığı yenileme projesinde sona yaklaşıldı. Açık ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı içerisine alan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı projesinin kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilik işlemi sürüyor.

İnce işçilik sürüyor

Uncalı Kent Mezarlığı'nda, cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla yenileme çalışması başlatılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede kaba inşaat tamamlanırken, yapıların zemin kaplama, mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor. Diğer yandan ekiplerin çevre düzenleme çalışması da sürüyor. Yenileme çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Modern defin ve ibadet hizmetleri

Uncalı Kent Mezarlığı Projesi çerçevesinde 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.