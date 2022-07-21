Uncalı Mezarlığı'nda yenileme çalışması sona yaklaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlatılan yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Açık ve kapalı ibadethaneler, gasil hane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı kapsayan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı projesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı.

Cenaze ve ibadet hizmetleri

Uncalı Kent Mezarlığı'nda, cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Şubat ayında temeli atılarak başlanan yenileme çalışması aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki birim ve tesisler ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa ediliyor.

Kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı

Açık ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı kapsayan Uncalı Kent Mezarlığı projesinde kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede yapıların sıva, duvar, kalıp, mekanik ve elektrik imalatları devam ediyor. Dış cephe kaplaması ve çatı yalıtımı için de zeminler hazırlanıyor. Proje çerçevesinde yapımı süren yarı açık ibadet alanın da çelik çatı işlemi tamamlandı.

Cami, morg, gasilhane ve otopark

Uncalı Kent Mezarlığı Projesi çerçevesine 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.