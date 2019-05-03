Uncalı'ya 4 bin 720 metrekare alan üzerine yeni park yapılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı Mahallesi'nde 1254-1256 Sokak kesişiminde yer alan 4 bin 720 metrekare alan üzerinde yeni park çalışması başlattıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uncalı Mahallesi'nde 1254-1256 Sokak kesişiminde yeni park çalışmasına başladı. 4 bin 720 metrekare alan üzerine inşa edilen park içerisinde çocuk oyun alanı, tahterevalli, yetişkinler için oturma grupları, açık hava spor aletleri yanı sıra görme engelli vatandaşlar içinde engelli karosu yer alacak.

Uncalı'ya 11'inci parkın startı verildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen Uncalı Mahallesi'nde 11'nci parkın yapım çalışmasına başladıklarını söyledi. Esen, “Engelli vatandaşların parkta güvenle yürümelerine imkan tanıyan ikaz-takip taban tuğlasının kullanılacağı parkı, aydınlatma sistemiyle de gece kullanıma uygun hale getireceğiz” dedi Esen, Konyaaltı'nın yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek için büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Kısa sürede tamamlanacak

Başkan Semih Esen, “Uncalı Mahallemizde park ve meydan çalışmasına başladık. 1254-1256 Sokak kesişiminde 4 bin 720 metrekare alan üzerine yeni park çalışması başlattık. Son derece modern olarak planladığımız park, bölge sakinlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek. Parkımızı kısa süre içinde tamamlayıp bölge halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.