UNESCO Dünya Mirası Gezginleri, Kaleiçi Old Town Festivali'ne gelecek

Kaleiçi Old Town Festivali'ne, onur konuğu olarak Ukrayna'nın yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) akreditasyonuna sahip UNESCO Dünya Mirası Gezginlerinin de katılacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nce bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Kaleiçi Old Town Festivali, onur konuğu ülke Ukrayna'nın yanı sıra dünyanın değişik bölgelerinden yaklaşık 35 tarihi kent katılacak. 10-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan 4. Kaleiçi Old Town Festivali'ne tarihi kentlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) akreditasyonuna sahip UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği de katılacak. Dernek; çocukların ve gençlere ‘Genç Dünya Mirası Koruyucusu' eğitimi verecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Ülkü Atabey ve Eğitmen Bilge Akcan'ı konuk etti. Görüşmede UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği, 4. Kaleiçi Festivali'nde, çocuklara ve gençlere ‘Genç Dünya Mirası Koruyucusu' eğitimi verilmesi kararlaştırıldı. Eğitime katılan çocuk ve gençlere ‘Genç Dünya Mirası Koruyucusu' belgesi verilecek. Festival süresince gerçekleştirilecek her etkinlikte de; dünya miraslarının korunması için ant içilecek.

UNESCO Dünya Mirası Gezginleri Derneği, UNESCO'nun ilan ettiği Kültürel ve Doğal Dünya Miraslarının tanıtımı, korunmaları amacıyla bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra ülkemizdeki benzer yerlerin ortaya çıkarılıp UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmasına destek olmak için kurulan bir dernektir.