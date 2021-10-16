Üniversite Caddesi Pazartesi araç trafiğine kapatılacak

Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacak. Sürücüleri bu süre zarfı içinde trafik yönlendirmelerini takip ederek alternatif güzergahları kullanabilecek.