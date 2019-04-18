Üniversite Destekleme Vakfı'ndan Meslek Yüksekokulu'na bağış

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Dikiş Atölyesi'ne 10 adet dikiş makinesi ile Dijital Tasarım Laboratuvarı'na 20 adet bilgisayar bağışı yapıldı.

Moda Tasarımı Programı derslerinin, daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından büyük önem taşıyan Dikiş Atölyesi ve Dijital Tasarım Laboratuvarı açılış törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Serdar Selim, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından öğrencilerimizin hizmetine sunulan 20 adet bilgisayar ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin dikiş uygulama beceri ve yeteneklerinin kazandırılmasını sağlayacak 10 adet sanayi tipi düz dikiş makinası ile kurulan bu uygulama alanları ile öğrencilerimiz mesleki becerilerini daha da geliştirme imkanına kavuşmuş olacaklar. Bu vesileyle Üniversitemizin kuruluşundan buyana desteklerini esirgemeyen Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'na ve bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ise, "1973 yılında Antalyalı hayırseverlerin dönemin valisi ile birlikte kurulan vakfımız, geçmişte Akdeniz Üniversitemizin temellerini atmış bugün ise aynı misyonla Üniversitemize her fırsatta katkı sunmaya gayret ediyor. Gururluyuz, çünkü buradan yetişecek öğrenciler çağdaş ve gelişen Türkiye'nin birer elçisi ve emekçisi olacaklar. Bizlere bu fırsatları veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Dikiş Atölyemiz ve Dijital Tasarım Laboratuvarımızın tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.