Üniversite Öğrencilerine 2 Ödül Birden

Antalya'da ilk kez gerçekleştirilen “Antalya IoT Hackathonu”na Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKGİM) aracılığıyla başvuru yapan Mühendislik Fakültesi öğrencileri Eyüp Furkan Karadağ, Nasuh Erol, Uygulamalı Bilimler Fakültesi aracılığıyla başvuru yapan öğrencilerden Vildan Gürcü, Alim Gönül, Cavidan İsmailov'dan oluşan ekibe “İşitme Engelli insanların iletişimlerini kolaylaştırmak için sesi işaret diline, işaret dilini sese dönüştüren bir cihaz olan S-Motion” projesiyle ikincilik ödülü verildi.

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Recep Tayyip Çam da “Geri dönüşüm konteynerlerinin ve tüm toplama unsurlarının gerçek zamanlı takip uygulaması olan Akıllı Geri Dönüşüm Projesi” ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Öğrenciler, Antalya Teknokent A.Ş.-Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde teknolojiyi ve sosyal yeteneklerini kullanarak dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmek üzere, kesintisiz 48 saat süren çalışma sonucunda “Antalya IoT Hackathonu”nda başarıya imza attı.