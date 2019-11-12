İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir'den

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba ikramına başladı.

Öğrenciler sabahın erken saatlerinde kampüs içerisinde ikram edilen çorbalarını içip sınıflarına geçiyor.


Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, soğuk kış günlerine Büyükşehir Belediyesi'nin ikram ettiği çorbayla sıcak bir başlangıç yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba dağıtımına başladı.


Üniversitesi'nin Doğu/Meltem kapısı girişindeki stantta gelen öğrenciler kendilerine ikram edilen çorbaları alarak sınıflarına geçti.


Öğrencilerin sınav dönemlerinde akşam saatlerinde, diğer günlerde ise hafta içi sabah saatlerinde çorba dağıtımı gerçekleşecek. Sınav haftalarında Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi önünde akşam saat 21.00'de, diğer günlerde Üniversitenin Doğu/Meltem kapısı önünde hafta içi her sabah saat 07.30'da öğrencilere çorba ikramında bulunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.