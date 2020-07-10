Üniversite temizlik personeline hijyen eğitim

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Temizlik İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar ve Hijyenin Önemi konulu bir seminer düzenlenerek üniversitenin temizlik işlerinde çalışan temizlik personellerine hijyen anlatıldı.

Küresel salgın nedeniyle kişisel temizliğin yanında mekan temizliğinin de ön plana çıktığı son günlerde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ev İdaresi Birimi'nden Suzan Veziroğlu tarafından verilen “Temizlik ve Hijyen” seminerinde; üniversite binalarının iç ve dış mekan temizliği, zemin bakımı, destek hizmetleri faaliyet alanında yer alan malzemelerin depo yönetimi ve bölüm iş organizasyonları ile temizlikte dikkat edilecek kurallar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan seminerde salon girişinde katılımcılara maske dağıtıldı, ateş ölçümü yapıldı ve dezenfektan ile eller temizlenerek salona girildi.