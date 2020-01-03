İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite'de Doğal Gaz ve Tesisatı Semineri

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı ve Enerya A.

Ş iş birliği ile Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik Doğal Gaz ve Tesisatı hakkında seminer verildi. Düzenlenen seminere Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının yanı sıra Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Elektrik Programları öğrenci ve akademisyenleri de büyük bir ilgi gösterdi. Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Koçer 'in açılış konuşmasıyla başlayan seminerde Enerya firmasının Kalite Güvence ve Eğitim Müdürü Erol Kaya ile İç Tesisat Müdürü Ali Serhat Ertürk, doğal gaz konusunda yapılan çalışmalar, yönetmelikler, doğal gaz kullanımı ve tesisatlar döşenirken dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi.


Seminerin soru & cevap kısmında akademisyenlerin de katkılarıyla seminer içeriği zenginleştirilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlandı. Kapanış konuşmasını yapan Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı Öğr. Görevlisi Emre Bal, önümüzdeki dönemlerde bu tarz eğitim çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, ‘Bu kapsamda Enerya'daki doğal gaz tesislerine teknik geziler yaparak, öğrencilerimizin teorik olarak gördükleri bilgilerin sahada nasıl uygulandığını canlı olarak görebilecekleri ortamlar oluşturacağız. Bugün oldukça faydalı bir seminer gerçekleştirdik. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.