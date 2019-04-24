Üniversite'de Ermeni meselesi gerçeği konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Millet-i Sadıkadan Tehcir'e: Ermeni Meselesi” konulu panel gerçekleştirildi.

Atatürk Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Fahrettin Tızlak moderatörlüğünde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karacakaya ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferudun Ata'nın konuşmacı olarak yer aldığı panele Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç Dr. Ahmet Köç, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelin Açılış konuşmasını yapan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç Dr. Ahmet Köç, Birinci Dünya Savaşı'nın asıl mağdur olan tarafının Türkler olduğunu yabancı tarihçilerin de tespitleriyle ortaya koyarak Osmanlı'nın Ermeni Soykırımı yapmadığı bilakis Ermenilerin Türk köylerinde katliamlar yaparak ve düşmanla birlikte hareket ederek Türk halkına zulüm yaptıklarını ifade etti.

Panel açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ise ‘Her yıl Ermeni milliyetçileri tarafından gündeme getirilen 24 Nisan 1915 tarihinde ne olduğu bilimsel açıdan incelenmek yerine maalesef siyasileştirilerek dünya üzerinde ülkemiz ve milletimiz aleyhine bir propagandanın yürütüldüğünü görmekteyiz. Bazı ülkelerin destekleriyle algı operasyonları yapılarak, çok ses çıkartılarak, lobi faaliyetleri yürütülerek şanlı tarihimiz lekelenmek istenmektedir. Soykırım yaptığı tescillenmiş ülkeler kendi suçlarına ortak ararcasına bizleri dünya kamuoyunda mahkum etme gayretindeler. Bizler öncelikle kendi gençlerimize daha sonra da tüm dünyaya tarihsel araştırmalar ve bilimsel verilerle işin gerçek yüzünü doğru bir şekilde anlatmalıyız.' diye konuştu.

Panelde konuşan panelistler de Osmanlı tarihinde Ermenilerin Sadık Millet olarak anıldığını, Türk halkıyla yüzyıllarca birlikte dostça yaşadıklarını, devlet kademelerinde de en yüksek mertebe ve rütbelere ulaştıklarını dile getirdiler. Panelistler ayrıca ‘Osmanlı isteseydi en güçlü zamanlarında bir tek ermeni bile bırakmazdı. Oysa Osmanlı Ermenileri Türklerden ayırmamış, en güzel şekilde muamelede bulunmuştur. Ermeniler ise Osmanlıyı dış devletlerin de kışkırtmasıyla sırtından vurmuştur.' ifadelerini kullandılar.