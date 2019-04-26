Üniversitede "Kriz Ülkelerinde Güvenlik Politikaları" konferansı düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Kriz Ülkelerinde Güvenlik Politikaları (Afganistan-Suriye-Libya)" konulu konferans gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yıldıran, İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler aktararak, Merkezin Çin'den başlayarak Fas'a kadar bütün bölgelerde yaşanan iktisadi ve güvenlik sorunlarını tartışmak amacıyla kurulmuş bir merkez olduğunu ve faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Aslan ise, üç bölge ve üç deniz arasında yer alan Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan krizleri yıllardır göğüsleyen bir ülke olduğunu ifade etti. Aslan, "Ülkemiz Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar üçgeni arasında her an patlayabilecek krizlerle karşı karşıya. Aynı şekilde Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz gibi deniz sahalarında da ülkemiz aktif olarak bulunuyor. Dolayısıyla uluslararası siyasete şekil veren olaylar, krizler Türkiye'den beklentilere neden oluyor. Ülke olarak bu krizlerin asli sebepleri ve muhtemel sonuçları nelerdir bunları analiz edebilmemiz ve ona göre de politika ve stratejiler belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Arslan konuşmasının devamında Afganistan, Suriye ve Libya özelinde meydana gelen gelişmeleri genel bir bakış açısıyla küresel ve tarihsel süreç bağlamında anlatarak durumun Türkiye açısından değerlendirmelerini aktardı. Konferans sonunda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, konuşması için Dr. Murat Aslan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.