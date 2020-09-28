Üniversiteden Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Covid-19 teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü, son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede tedavisi süren Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek, “Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir” denildi.