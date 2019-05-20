Üniversite'den “Bir Okul Değişir, Antalya Değişir” Projesi

Akdeniz Üniversitesi ile şehri kaynaştırmak amacıyla proje kapsamında 2019-2020 akademik yılında çeşitli eğitici seminer ve toplantılar düzenlenecek.

Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar, Akdeniz Üniversitesi'nin toplumun bilgi, sanatsal, sosyal, kültürel ve daha pek çok alanlardaki gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak” gibi bir misyona sahip olduğunu, bu bağlamda hayata geçirilen yeni proje sayesinde kent ile iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Proje çerçevesinde ilk buluşma Türk Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji öğretmenleri ve Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar'ın katılımıyla gerçekleşti. Dr. Pınar, “Güncel Araştırmalar Işığında Erken Çocukluk, Gelişim ve Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımı” başlıklı bir eğitim semineri verdi. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Pınar yaptığı açıklamada; proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinin Antalya ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını yerinde ziyaret edeceklerini, idareci, öğretmen ve veliler ile bir araya gelerek bir dizi seminer, söyleşi ve toplantı gerçekleştireceklerini, bu anlamda toplumun gereksinimlerine yanıt teşkil edebilecek güncel araştırma sonuçlarını da aktaracaklarını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar ise proje kapsamında, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir'in “Yabancı Dilin Önemi, Öğretmenler Neden Yabancı Dil Bilmeli?” başlıklı bir seminer düzenleyeceğini, bunu takiben Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım'ın “Özel Eğitimde Güncel Yaklaşımlar” başlıklı eğitici bir seminer ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev yapan öğretmenler ile bir araya geleceğini ifade etti.

2020 yılında da hız kesmeden devam edecek etkinlikler kapsamında ayrıca Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Bayraktar, “Travmatize Edilen Çocuklara Nasıl Yaklaşılmalı?”, Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bilge Bingöl Schrijer, “Eğitim Hukuku Teorisi” ve Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım “Yaşam Becerileri ve Sosyal Uyum” başlıklı seminerler ile projeye destek verecek.

Dr. Nihal Pınar son olarak, ilgi ve desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal'a ve projeye destek veren tüm bilim insanlarına teşekkür etti. Dr. Nihal Pınar, projeye dâhil olmak isteyen akademisyenlerin Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bağlantıya geçebileceklerini de sözlerine ekledi.